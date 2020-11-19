半工半讀的打工時期，不僅僅是台灣，世界各國的年輕人大部分也都有滿滿一籮筐自己賺學費的經驗，在這一集《同學來了》裡，有各個不同國家的學生們爭相分享自己多彩多姿的打工生活，以及來到台灣求學後看見的不同校園風情。

郭書瑤回憶起求學階段，剛好家裡發生一些狀況，因而使她從日間部轉至夜間部，做過手搖飲料、文書作業，其中最令大家感到不可思議的是，外型纖細的她，竟然曾經做過搬運工！郭書瑤緩緩道來自己曾經「為了維持生計與負擔學費，發過傳單，也搬過貨櫃，其實那時候的周末都會去打零工，平日就是朝九晚五的上班，晚上去上課」。讓阿Ken一聽心疼道：「那時候沒有人照顧你嗎？男朋友？…乾爹？」郭書瑤笑著搖頭回答：「我沒有那個命欸！」而陽光男孩禾浩辰也接著自曝「其實從很小，從國中，就有打過工」，讓旁邊的楊皓如有些吃驚：「我還以為你一路都有乾媽耶！」

打工賺學費這件事，在國外的社會文化是很稀鬆平常的情況，美國同學表示「當初在餐廳打工，是沒有時薪的，全部靠的都是客人給的小費」，日本同學也表示，大家都會靠打工自己賺生活費。對於外國同學來到台灣求學後的情況，衝擊最大的部分，竟是「台灣的老師都非常準時上課」，再來就是台灣校園社團種類的五花八門，也使他們嘖嘖稱奇，其中最讓他們不得其解的就是，為什麼會出現漫畫社？電影社？納豆聽了大笑秒接：「我們還有打麻將的社團呢！」阿Ken也爆料分享：「我還有一位朋友因為社團，特別會頂東西！」現場並立即要求納豆表演，看得全場同學甘拜下風。更多精彩內容請鎖定周一至周五晚間九點《同學來了》。

(中時新聞網)