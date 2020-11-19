榮成推動「低碳造紙整體解決方案」，18日取得英國標準協會BS 8001循環經濟商業模式成熟度最佳化Level 4 Optimizing等級查核聲明書，是國內首家由工業局授證BS 8001的造紙業者。

榮成發展企業及環境共存共榮的營運模式，將核心競爭力建構於高效利用資源的五項環保高新技術，包括再生纖維利用、節能生產、節水生產、空污／水污／減廢處理及空間利用的高新技術。

循BS 8001指引，榮成將營運模式轉型為循環經濟模式，將工紙的「低碳造紙整體解決方案」循環經濟流程系統化，包含推展廢紙得率提升改善、廢紙混合物再利用、厭氧沼氣再利用、污泥回收處理系統及廢熱回收提升計畫等五項方案。

榮成「低碳造紙整體解決方案」，可提升廢紙纖維得率、減少廢棄物產出，整體方案年化經濟效益可減降營運成本及委外處理費用合計達3.79億元，煤炭年減量31,612噸，廢棄物年減量達41,015噸，每年減少碳排放量42,353噸。

(工商 )