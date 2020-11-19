外電引述消息人士稱，騰訊成為線上教育平台Udemy最新一輪私募融資的主要投資者。初創企業Udemy向投資者披露，有意在2021年首次公開招股（IPO）上市。

總部位於美國舊金山的Udemy於美國當地時間18日表示，已經完成新一輪私募融資，籌得5,000萬美元，公司估值升至32.5億美元。Udemy原先公布，希望本輪融資籌得1億美元，2020年年初融資時，公司估值為20億美元。

根據Udemy公告，新一輪融資的主要參與者為Learn Capital，但沒有提及騰訊參與情況。騰訊對上述消息未予評論。

美國早前宣布對騰訊旗下WeChat施加禁令，其後被美國法院暫緩執行。騰訊投資美國步伐未受阻，現時騰訊在美國的投資包括遊戲廠商Epic Games、新聞聚合網站Reddit、華納音樂集團、動視暴雪等。

騰訊在國內也有投資教育初創，包括猿輔導、VIPKid，兩間公司均為課外補習機構。Udemy主要在美國為成人及學生提供線上開放課程，目前已有3,500萬學生。Udemy行政總裁Gregg Coccari表示，集團目前沒有上市時間表。他表示，接獲一些空殼公司邀請，以收購方式借殼上市。

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