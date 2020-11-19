搶圍爐與宅食經濟商機，礁溪寒沐酒店宣布自12月1日起至2021年年2月11日推出春節年菜外賣，凡於2021年1月28日（四）前預訂享早鳥全品項9折優惠，主廚設計推出五道招牌佳餚每款1,080元起，包含川薈招牌特色的「相思木燻脆燒鵝」、中西合璧「明爐翠饌牛肋骨」、濃郁爽口「芝香果蜜豚肋骨」、湘菜經典「四川剁椒鮮魚頭」、醇香溫潤的「花膠鮑魚天麻雞」，輕鬆外帶澎湃年菜。

此外，2021年2月11日除夕當晚，館內「川薈」中餐廳推出川味鍋物宴3,699+10％元（兩人起訂），為闔家準備滿桌暖心豐盛的年夜飯，宴會廳賀歲中式桌席18,800+10％元/桌起，精選創意中式饗宴以及席間表演、摸彩活動，增添新春的熱鬧氣息。

礁溪寒沐酒店行政副主廚郭偉鈞憑藉多年料理經驗，結合宜蘭在地食材，巧妙融合中西特色技巧，在家就能享用頂級主廚料理。首推份量十足、川薈必點「相思木燻脆燒鵝」1,980元，特選宜蘭肉質清甜、油脂豐富的白羅曼鵝，採用粵式手法將十多種中藥材塗抹入味，再以相思木慢火薰陶，外皮酥脆，內裡柔軟多汁，全鵝上桌、霸氣上菜，無論是春節請客或是款待家人裡子面子都到位。

年年有餘、火辣開胃的「四川剁椒鮮魚頭」1,080元，川菜經典，又名「鴻運當頭」，嚴選大頭鰱魚頭，採三星蔥、米酒醃製入味，鋪上主廚秘製燈籠泡椒、小米椒，大火快蒸將魚鮮鎖住，鹹辣入味，如魚得水好運到。牛年大吉的「明爐翠饌牛肋骨」1,680元，僅取全牛最精華之第六至第八節肋骨之間的台塑牛肉，採用西式燉烤方式，加入番茄、鳳梨、蘋果等蔬果放進烤箱一同煨煮，完美呈現牛肉的香嫩清香、油亮滑口。

「芝香果蜜豚肋骨」1,299元以新鮮鳳梨醃製成條肋排，透過天然果酸軟化肉質，輕輕一拽就骨肉分離，佐搭主廚特調烤肉醬，鹹甜醬汁在口中蔓延，入口即化，搭配綜合生菜沙拉一同入口，清爽解膩，停不下手。壓軸進補暖心又暖胃的「花膠鮑魚天麻雞」1,899元，嚴選2.2公斤土雞、金華火腿歷時燉煮，交織干貝、花膠、曼波魚肉等珍饈食材提升鮮味，濃郁的膠質讓湯頭純香溫潤，入口回甘，富貴美好百花開。

(工商 )