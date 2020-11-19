弘光科技大學爭取教育部3000萬元補助，並自行投入1500萬元，打造全國唯一的「長照物理治療菁英培育基地」。（王文吉攝）

「長照物理治療菁英培育基地」建置生活自立支援訓練救室，活化長者肌力、生活機能。（王文吉攝）

虛擬實境跑步機可透過虛擬環境街道、跨障礙物等來測試步態及進行行走訓練。（王文吉攝）

台灣老人平均臥床時間長，鑑於物理治療人才需求漸增，弘光科技大學爭取教育部3000萬元補助，並自行投入1500萬元，打造全國唯一的「長照物理治療菁英培育基地」。首創居家環境OSCE標準考場，以醫學中心臨床實務師資，培育「活化高齡」師資及專才，為長照領域開創新契機。

揭牌典禮於19日早上舉行，由立法院副院長蔡其昌、教育部技職司專委柯今尉、衛福部長照司司長祝健芳、台灣物理治療學會理事長王子娟、中華民國物理治療師公會全國聯合會常務監事王淳厚、台灣居家服務策略聯盟理事長林金立、永信社會福利基金會執行長趙明明、弘光科技大學校長黃月桂等人一起拉紅色彩帶揭牌，現場來賓熱烈鼓掌慶賀。

「長照物理治療菁英培育基地」引進即時動態足部檢測客製鞋墊。（王文吉攝）

「長照物理治療菁英培育基地」首創居家環境OSCE標準考場。（王文吉攝）

黃月桂致詞時表示，據康健雜誌的調查，台灣老人過世前平均臥床時間是7年，北歐國家的老人是7天，關鍵就在於「活化高齡」的觀念與照顧方式。人口高齡化、物理治療人才在長照的需求漸增，有鑑於此特別打造這個基地。

黃月桂表示，弘光運用物理治療的專業，活化長者肌力、生活機能，融入本校的護理、醫學工程、老人福利、運動休閒等專業資源，建構更完善的長照內涵。感謝教育部支持「全人長照物理治療菁英培育與增能計畫」，讓我們整合輔英科大、仁德醫專、慈惠醫事、樹人醫專等夥伴學校參與，培育更多人才關照銀髮族。

接著由弘光科大物理治療系主任陳翰裕、計書共同主持人吳錫昆教授，為來賓介紹剛建置完成的客觀結構式臨床技能檢定救室（OSCE）、長照評估教室、生活自立支援訓練救室、生活環境與輔具評估教室、骨骼肌肉評估教室等。

其中虛擬實境跑步機最吸引眾人目光，可透過虛擬環境街道、跨障礙物等來測試步態及進行行走訓練，還有即時動態足部檢測客製鞋墊設備，來實們直誇「好先進啊！」

吴錫昆表示、基地設備陸續建置時、同步執行「全人長照物理治療菁英培育與增能計畫」，培育未來10年種子師資與可投入長照領域之技優生，今年已培育種子教師29人，去年10月開始開辦3梯次實務增能課程，為長照機構培訓14位業界實務教師，今年9月也協助台灣物理治療長照復能專業服務研習課程。

「在培訓學生方面，也交出第一張亮眼成績單！」吳錫昆說、去年12月開始開辦20學分的學程，參與學程技優生有139人，其中49人來自4間夥伴學校，接受培訓學生共取得127張衛福部預防延緩失能失智指導員證照，以及14張復能技術認證、77張體適能檢測員證書。

(中時 )