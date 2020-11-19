國外新冠疫情嚴峻，中央昨公布「秋冬防疫專案」，入境旅客需檢附3日內核酸檢測陰性證明；新北市長侯友宜數月前就曾提過入境全面普篩建議，他今受訪時表示，樂見中央疫情指揮中心做這個宣布，把入境檢附陰性報告以及居家檢疫併在一起，也就是他一直強調的入境普篩，這才是真正的管控於境外。

侯友宜說，他從一開始就希望入境者普篩，這個普篩當然包括入境前要檢附陰性報告、入境後要加上居家檢疫，這都是全面普篩的一環，昨天樂見衛福部長陳時中正式做了這項宣示，大家一定要全力的落實、把關，讓疫情阻於境外。

(中時 )