衛福部秋冬防疫專案 侯友宜：就是我一直強調的入境普篩 11:422020/11/19 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照，許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國外新冠疫情嚴峻，中央昨公布「秋冬防疫專案」，入境旅客需檢附3日內核酸檢測陰性證明；新北市長侯友宜數月前就曾提過入境全面普篩建議，他今受訪時表示，樂見中央疫情指揮中心做這個宣布，把入境檢附陰性報告以及居家檢疫併在一起，也就是他一直強調的入境普篩，這才是真正的管控於境外。 侯友宜說，他從一開始就希望入境者普篩，這個普篩當然包括入境前要檢附陰性報告、入境後要加上居家檢疫，這都是全面普篩的一環，昨天樂見衛福部長陳時中正式做了這項宣示，大家一定要全力的落實、把關，讓疫情阻於境外。 (中時 ) #入境 #疫情 #檢附 #陰性 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 秋冬防疫新制12月上路 蘇揆：入境嚴管、作法趨強 14:332020/11/19 生活 陳時中秋冬防疫專案暗藏亮點 網看傻眼：不怕肺爆炸？ 10:442020/11/19 生活 雙北議員怒斥 就是要媒體噤聲 04:102020/11/19 焦點要聞 反萊豬第2彈 新北醫院、產後護理之家宣示限用國豬 11:562020/11/19 生活 秋冬防疫專案將啟動 蔡英文：守住日常生活 16:212020/11/19 政治 12月防疫新專案上路 蘇揆指示全力推動八大類場所戴口罩 14:212020/11/19 生活 批蔡總統「聽不進去」民意 侯友宜生氣了 10:512020/11/19 政治 反萊豬遊行22日登場 侯友宜：會去加油打氣 14:402020/11/19 政治 台商春節返家能縮短居檢？陳時中：不可能 11:402020/11/19 生活 新北營養午餐混萊豬 可罰215萬 04:102020/11/19 地方新聞 生活熱門新聞 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 「隱藏版」好市多驚見7折零售 老司機搶到口袋破洞 - 生活 冷凍水餃界霸主是誰？眾人狂推「大哥牌」餡多爆汁 - 生活 台大權威陳信孚大腸癌逝 40歲後最要小心3件事 - 生活 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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