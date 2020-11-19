秋鬥將於周日登場！今年秋鬥代表字為「毒」，意謂民進黨執政以來，不斷毒害包括勞工、環保、食安、土地、言論自由等方式，並對蔡政府進口毒豬、雙重標準及黨國化表達不滿，預估周日會有上萬人上街頭，也將是蔡政府連任以來最大規模的抗議。

今天秋鬥遊行以「西遊記赴西天取經」為主題，兵分3大隊，途中經過立法院遭遇８名反對校園禁止萊劑豬肉在法律條文明訂的立委妖怪，而在行政院則遇到以行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、衛福部部長陳時中等3位毒魔王，參與民眾一路斬妖除魔，抵達終點民進黨部發現西天已到，瘦肉精還是要吞了。

秋鬥總召黃德北指出，２０２０秋鬥年度代表字為「毒」，表示今年全世界遭遇新冠肺炎衝擊，但總統蔡英文又宣布開放毒豬進口，出賣反百姓健康、毒害勞工和平民百姓。

「今年將是有史以來最大規模的秋鬥」，秋鬥總指揮林子文說，參與團體達40餘個、人數預計將有上萬人；秋鬥發言人李建誠說，周末還會有「三隻小豬」上街頭，見證蔡政府的誠信破產，雙標欺騙社會，將以熱鬧、理性、和平和堅定的心情出發，但他強調，當天歡迎所有民眾上街參與，但不接受政黨持黨旗或政治人物上台發言。

(中時 )