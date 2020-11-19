澎湖》2020年11月19日 澎湖 ▲澎湖地檢署拍賣盜採海砂大陸籍「豐溢9969號抽砂船」3度流標。（澎湖地檢署提供／陳可文澎湖傳真）

中華民國司法首例沒入並公開拍賣大陸盜採海砂船，大陸籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」19日第3次流標，澎湖地檢署表示是否第4次拍賣或充當人工魚礁，近期將最後評估定案。

大陸船隻越界台灣海峽猖獗，動輒上百艘抽砂船肆無忌憚侵門踏戶，嚴重破壞台灣最大漁場台灣海峽台灣淺灘的珍貴海砂資源與海洋生態。

108年10月間海巡署鐵腕出擊強押查扣盜採海砂的大陸籍「長鑫36號運砂船」（1萬6468噸）及「豐溢9969號抽砂船」（4226噸），經澎湖地方法院判決定讞宣告沒收。

兩艘船舶公開拍賣，第1次於9月16日流標、第2次於10月6日再流標，第3次於11月19日又流標；長鑫36號運砂船底價6263萬元，豐溢9969號抽砂船底價2577萬元。

避免拍賣的運砂船及抽砂船轉售大陸籍人士繼續違法抽取海砂，澎湖地檢署限定僅具有我國籍的自然人或法人可投標，並限制兩艘船舶自點交日起5年內，不得辦理轉籍予非中華民國的自然人或法人，航政主管機關於5年內也不得發給除籍證明，阻絕兩艘船舶回售大陸。

檢方表示，已與漁業署聯繫並達成共識，兩艘船舶充當人工魚礁可行性評估近日將定案，地檢署擬不進行第4次拍賣，屆時移交漁業署逕作為人工魚礁處分。

(中時 )