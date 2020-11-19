新北市鶯歌陶瓷博館21日、22日將舉辦鶯歌藝術季，結合生活選物、藝文表演、美食、親子活動、講座等元素舉辦「好手藝市集」、「茶．咖啡—跨域品嚐派對」、「咖啡與器：咖啡生活美學講座」系列活動，民眾除了可逛市集，也可欣賞職人的巧手創作。

鶯博館指出，館內的月門廣場週末連2日都會舉辦好手藝市集，邀請40個品牌、藝術家快閃進駐，不只有陶瓷相關物品，這次的手作文創包括布作、植物染、木工、金工、絹印，還有甜點攤位進駐，愛逛市集的民眾可一邊享受美食，一邊欣賞職人作品。另外，市集旁的戶外平臺階梯也有阿卡貝拉、雜耍、氣球秀、敲打秀、劍玉秀等7場表演。

「茶．咖啡—跨域品嚐派對」活動將會在館內舉行，現場由國際茶席美學設計大賽得獎人林義傑、徐稼惠、李善愔等親自示範茶席，咖啡席也會有彭書徹、吳明儀、陳桂娥等藝術家用手作的陶瓷為參與者手沖展演。「咖啡與器：咖啡生活美學講座」則在21日登場，邀請國立臺北科技大學文化事業發展系副教授王怡惠、PICK COFFEE 負責人卓弘騏分享器皿與咖啡間的關係。

鶯博館補充，民眾可現場報名參加鶯歌藝術季相關活動，且當天只要在「好手藝市集」或「陶品集」購買杯子，就可現場品嚐免費茶、咖啡。詳細資訊可到陶博館官方網站或粉絲專頁查詢。

(中時 )