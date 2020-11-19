媽媽不爽收罰單 爆催油門後座兒噴飛噴飛

板橋一名媽媽日前騎機車載著兒子遭路邊員警攔檢取締，她不滿被開單，簽完字後先是氣得摔筆，接著大力催油門想快點騎走離開，但她未顧及身後的兒子還沒坐穩，讓兒子直接「飛離」座位、摔在馬路上，所幸最後並無大礙，許多網友看到影片後認為兒子相當無辜，媽媽做了最壞身教。

一名網友在臉書社團「為警察加油」PO文表示，「妳生氣了嗎？人身安全比情緒重要！」，影片中可見，一位媽媽的表情非常不滿，遭警察臨檢開單，簽完字後把筆摔還給員警，再怒催油門，但暴怒的情緒下忘了顧及後座的兒子，接著就出現男童的慘叫聲。

媽媽因為不滿遭開單，簽完字後想催油門離開，沒想到後座兒子被噴飛。（圖／翻攝自臉書社團「為警察加油」）

該兒子因為來不及反應，還未抓緊座位，直衝的速度讓他直接飛離座位，翻了2圈後倒上馬路中央，所幸影片最後他有自站起來、回到媽媽身邊。

許多網友看到影片後感到非常憤怒，紛紛回應「被開單就開單了！小孩是無辜的」、「誇張，旁邊有台車經過怎麼辦」、「最壞的身教」、「違規被開單是活該，但小孩很無辜，小孩沒坐穩就催油門讓他跌下來，萬一有車經過又撞到是不是要怪警察了」。

(中時新聞網)