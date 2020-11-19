在南部就學的林姓陸生在臉書撰文指出，之前遭阻攔而無法回台就學時，同學們面臨的是極大的絕望，但一名《中國時報》記者為此到處奔走，並在指揮中心記者會不斷提問，「她確確實實是在我們最絕望而且沒有任何辦法時，唯一站出來幫我們的人」，如今看到中天新聞台遭NCC撤照，她的心情悲痛不已，決定主動對外分享這起經歷。

該名陸生指出，今年疫情爆發以後，陸生作為唯一沒有居留證的群體，無法入境台灣，學業中斷，全體陸生面臨著未來、學業的巨大迷茫與壓力，身心都受到了巨大的創傷。

為爭取回台就學，該名陸生說，幾名來自各校的陸生，成立了一個叫「溫和推動陸生返台小組」，給所有的台灣政府部門寫信，卻沒有得到過任何「正面的」回覆。

該名陸生並直言，互聯網上鋪天蓋地的對陸生的聲音，都是「你們國家害了全世界，你們活該」、「陸生就應該全部取消就學資格，把他們從台灣趕出去」、「陸生就是間諜、ZG同路人」等等。

他說：「我們的推動沒有任何進展，卻每天都要面對無數的聲音，後來甚至我們小組的粉專也每天都被鍵盤俠們罐爆，鋪天蓋地的網絡暴力，每天侵蝕著我們，這是當時我們這群20歲出頭的年輕人，每天要承擔的一切」。

他並指出，在當時的情況下，反陸生就是一件『政治正確』的事情。小組內一位博士女陸生，曾在幾年前橫渡日月潭的活動中，遇到旁邊的台灣男生突然抽筋，她奮不顧身的救了他，但就在當時，她發現這位朋友竟然拉黑了她的臉書，還在境外生的社團下面大罵陸生。

「而這個時候，一位中時的記者姊姊開始幫助我們，事實上也只有她在幫助我們。」該名陸生說，每次疫情發布會上，最後記者提問，她都會幫我們問我們的事情，儘管每次問完下面都罵聲一片，後來衛福部長陳時中說，這件事情歸教育部負責，她又幫我們去堵教育部，教育部說歸陸委會，她又去跑陸委會，陸委會說歸移民署，她就又跑移民署。這個過程持續了3到4個月，直至陸生開放入台。

「雖然最後的結局不見得真的是這家媒體或者這位記者姊姊的功勞，但，她確確實實是在我們最絕望而且沒有任何辦法時，唯一站出來幫我們的人。」

眼看中天新聞台確定要關台，該名陸生提到，他是陸生身分，不想也不應該對這件事情發表任何看法和觀點，但這麼久以來，看到這位記者姊姊臉書上悲傷的貼文，也無法接受自己可以當作沒有看見的態度，「畢竟，這是在我們最難的時候幫助過我們的人，而我也不能做什麼，唯一能做的也只有講這個故事出來，而這個故事又可能講了也不見得會比較好。」

「可我還是想講，用我對『恩人』的情感講出來，或許是為了自己的安慰，或許是處於自己的良知。」

他說：「在那種絕望的情況下，記者姊姊以一己之力吶喊，還是讓我們總能看到一點點希望，所以我會一直記得她。」

該名陸生也說，政治的正確與不正確都是相對的，或許也要考慮進去立場的不同。但不論如何，人要是都有一點利他之心，多一點人性的考慮，這個世界才會更平和更美麗。

他最後寫道，也要特別感激一下老師和同學，他們超越了很多所謂「紛爭」，也擯棄了那些被煽動起來的情緒，「他們對我友善和溫暖，就是始終有對於一個『人』的好」。另外鍵盤俠真的會把人逼瘋，這是互聯網之惡，一個人只有溫暖純良了，他才能談愛與自由，否則多少罪惡是假「自由」之名。

(旺報 )