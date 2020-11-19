台灣大哥大今(19日)正式開賣Google Pixel 4a 5G版，搭配5G資費1,399元，綁約30個月，手機0元帶回家，本月底前搭配1,399(含)以上綁約專案購機，享GeForce Now雲端遊戲3個月免費體驗，網路門市限時再送momo幣2,000元。另外，除了攜碼/續約老客戶/VIP可享免預繳，VIP續約最高還可再省$5,000；搭配999元以上5G資費入手Google Pixel 4a 5G版或Pixel 5，再加碼贈送Google Nest Mini智慧音箱及智慧插座，讓家戶升級智慧家庭。

Google Pixel 4a 5G綁約資費。（台灣大提供／黃慧雯台北傳真）

Google Pixel 4a 5G版搭載6.2吋Full HD+OLED螢幕，擁有1,220萬像素主鏡頭，並搭配1,600萬像素超廣角鏡頭，支援防手震影片拍攝，「純粹黑」的機身顏色，相當有質感。Pixel 4a 5G 版空機價新台幣15,990元，即日起在台灣大直營門市買空機同樣加送Google Nest Mini智慧音箱。

另外，11月底前到台灣大直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元現折500元。另外，達人手工包膜服務享滿千折百促銷活動 (不含代貼螢幕保護貼)，採單次計算。

此外，除了上述在台灣大哥大購幾的優惠，Google也針對Pixel 4a 5G以及Pixel 5贈送三個月Google One（須於 2020年10月1日至 2021年4月30日期間購買）以及三個月YouTube Premium資格（在 2021年4月30日下午11:59（太平洋標準時間）前購買並啟用），對於愛用Google相關服務的朋友來說，是不小的額外優惠，別忘了要索取唷！

(科技)