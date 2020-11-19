指揮中心日前宣布防疫秋冬專案將於十二月一日上路，期間至明年二月底為止，入境者不管是本國籍或外國籍都需檢附登機前三天的PCR陰性證明，並實施十四天的居家檢疫，近期有不少大陸台商向指揮中心陳情，盼春節期間返台能縮短檢疫天數，但今天請求卻遭指揮官陳時中打槍，強調十四天居家檢疫「我是不可能會放的，因為病毒沒放假。」

陳時中今在廣播節目中透露，最近確實接到不少台商的請求，盼能將春節期間的居家檢疫天數縮短，以方便跟家人團聚，但他強調絕不會縮短檢疫天數，一切都將比照秋冬專案的內容處理。

昨天公告的秋冬專案內容中，防疫緊縮政策包含邊境、室內活動、擴大採檢等三大面向，其中邊境政策新增入境者需檢附三天內的陰性證明才能入境，且入境後仍要維持十四天的居家檢疫。

但陳時中今天強調，雖然入境者都要做滿居家檢疫，但也不是說非得住進防疫旅館不可，若家中有適當空間能維持一人一室，仍然能進行居家檢疫。

對於許多台商縮短居家檢疫天數的請求，陳時中表示抱歉，「如果他們要返台過節的話，那就早一點回來台灣吧。」

(中時 )