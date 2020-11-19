年度網球最後一站-ATP年終總決賽集合了當今網壇除了費德勒(Roger Federer)以外的八大球星，分別是N.喬科維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafael Nadal)、蒂姆(Dominic Thiem)、麥維德夫(Daniil Medvedev)、提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)、A.茲維列夫(Alexander Zverev)、魯布列夫(Andrey Rublev)以及史瓦茲曼(Diego Schwartzman)，用最精彩的賽事為今年因為疫情而動盪的球季畫下一個總結。

本屆適逢ATP年終總決賽創辦的第50週年，官方特別將兩個小組名稱冠上首屆以及本屆的年份以及地點，N.喬科維奇、麥維德夫、A.茲維列夫和史瓦茲曼被分到『東京1970組』；納達爾、蒂姆、提希特斯帕斯及魯布列夫則是『倫敦2020組』，賽事如今進行到第5日，距離四強賽兩小組還各有兩場比賽尚未進行，以下精選2組其中各1場比賽稍做分析以及預測，讓喜歡運彩的朋友們有個參考。

首先是西班牙蠻牛納達爾大戰希臘小鮮肉提希特斯帕斯，納達爾身為倫敦2020組的領銜人物，與同組三人實力有一定差距，可以說是一隻腳已經踏入四強，他與提希特斯帕斯歷史共交手過6次，納達爾5勝1敗佔有壓倒性優勢，值得注意的是近3次碰頭有2次苦戰3盤，喜歡玩大小的朋友們可以把握機會！

再來是阿根廷小巨人史瓦茲曼拚戰俄羅斯一哥麥維德夫，史瓦茲曼年終賽上一個賽事-巴黎大師賽就是被麥維德夫在八強攔住了去路，如今再次碰頭筆者認為復仇成功機率不高，首先史瓦茲曼在硬地表現還是遠不如泥地，他九月開始利用羅馬大師賽(第2名600積分)以及法網(4強720積分)2項大型紅土賽事衝上世界排名第9，但實際在硬地球場與頂尖高手有多少差距還是個問號。再來史瓦茲曼目前生涯4次碰上麥維德夫1勝難求，其中有3次直落二慘敗，這個對戰勝負鮮明，不讓分重注風險不大。

(中時新聞網)