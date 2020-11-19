日本政府計劃將福島核電廠難以善後的輻射污水，直接排放入海，恐讓東亞鄰國受到輻射威脅。全國廢核行動平台今天上午前往外交部陳情，呼籲台灣政府應經由正式外交管道表達反對，為國民健康與周遭海洋環境把關。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部高度重視本案，並配合主政機關行政院原子能委員會已向日方表達關切。

全國廢核行動平台表示，今年五月，日本政府在搜集各界意見時，台灣的民間團體的反對聲明連署函，正式寄至日本經產省，也在日本交流協會門口召開記者會，向國際媒體表達反對福島核污水排放入海的立場，即使各界大多表達反對，日本政府還是一意孤行，意圖推行污水排放政策。

全國廢核行動平台指出，我們不該一併承受日本使用核電的高昂代價，核污水排放入海不會只有一次，這代表未來三四十年可能要長期承受，對海洋環境的影響是長期累積的，

全國廢核行動平台籲請日本政府三思，不要因善後成本過高，採用便宜行事的排放方案，不但以鄰為壑，傷害東亞鄰國。

歐江安表示，外交部也非常關心本案，因涉及海洋環境、生態保育、國人健康安全等面向。外交部高度重視，並配合主政機關行政院原子能委員會已向日方表達關切，請日方務必重視我國權益，並依據103年「台日核能管制資訊交流備忘錄」的互惠精神，儘早將本案研議結果及處理方式通知我方。根據外交部掌握訊息，日方目前仍在研議的階段，尚未做出最終決定。

歐江安指出，外交部已經收下陳情函，並且會將今天我國民間團體的陳情內容，透過我駐日本代表處，如實轉達給日本政府，並要求日方審慎評估，儘速與我方分享研議結果。

(中時 )