經國際實證顯示，定期子宮頸抹片檢查可以早期發現子宮頸癌前病變及早期子宮頸癌，癌前病變經治療後，可阻斷疾病發展為子宮頸癌。國民健康署自84年起提供30歲以上女性子宮頸抹片檢查服務，推動至今，已使子宮頸癌標準化發生率(106年標準化發生率每十萬人7.9人)及死亡率(108年標準化死亡率每十萬人3.2人)皆下降約7成左右。然而，每年仍有約1,400人診斷為子宮頸癌，發生年齡中位數為58歲，有近700人死於子宮頸癌，子宮頸癌對婦女朋友的威脅仍然不可以輕忽，國民健康署呼籲民眾定期檢查以早期揪出癌前病變。

早期發現早期治療，治療費用相差約2.5倍

依國民健康署分析癌症登記資料及全民健保資料發現，在第1年確診為子宮頸癌的個案共1.1萬名中，這些個案的平均健保花費隨著診斷期別越嚴重，花費均大為上升，平均花費在第1年由19萬元(第0-1期)上升至47萬元(第2-4期)，相差近2.5倍。且子宮頸癌早期(0-1期)的5年存活率高達8成5以上，到第4期則降至2成，顯示早期發現、早期治療的重要性。

另外，分析106年子宮頸抹片篩檢及癌症登記資料顯示，篩檢可發現97％的子宮頸癌前病變及早期(0-1期)子宮頸癌個案，國民健康署提醒民眾子宮頸抹片檢查結果若疑似有細胞的異常變化，建議依醫師囑咐定期追蹤或接受子宮頸(陰道)切片確診。如果診斷結果為癌前病變，大部分只需要簡單的門診手術，即可治癒；若經切片證實為癌症時，只要發現得早，治癒率也會提升(原位癌接近100％)。

多年未做抹片檢查，侵襲癌風險為3倍以上

研究證實，子宮頸癌大多是因為持續感染人類乳突病毒所致，早期大多沒有症狀，因此容易讓人輕忽它的威脅，且有些女性認為已經停經、很少或很久沒有性行為，就忽略或不接受抹片檢查。國民健康署將篩檢資料進一步比對癌症登記資料後，以3年內曾做抹片檢查者為比較基準，3~6年曾做抹片檢查者的罹癌風險增約為2倍、6年以上曾做抹片檢查者的風險再增為3倍，而從未做過抹片檢查者，其罹癌風險則增為3.4倍。因此，越久沒做子宮頸抹片檢查，罹患子宮頸侵襲癌的風險越高。

免費檢查多利用，快來看自己是否符合資格！

國民健康署呼籲，符合篩檢資格的女性，至少每3年做1次子宮頸抹片檢查，只要攜帶健保卡和身份證，至健保特約提供抹片檢查的醫療院所，即可接受篩檢服務，或可由健保快易通APP查詢是否符合篩檢資格。

(中時 )