英超本週焦點，絕對是「紅軍」利物浦主場惡鬥「狐狸」萊切斯特城的榜首大戰。狐狸前8輪6勝2敗，包括國際賽週之前連挫兵工廠、里茲聯和狼隊豪取本季第2次3連勝，目前以18分獨居榜首；本季屢受傷病困擾的利物浦，在英超的防守表現遠不如上季穩健，但仍靠著強勢進攻，前8輪拿下5勝2和1敗，積分與熱刺同為17分，暫以較少的得失球差落居第3。

兩支只差1分的球隊交鋒，意味著本場比賽是名副其實的榜首大戰，紅軍獲勝有機會再度登頂（如果熱刺本週主場未取戰勝曼城），狐狸贏球則肯定守住領先並拉開雙方差距。

上週是國際賽期，但對於傷兵滿營的利物浦卻沒有得到喘息機會，分別代表英格蘭的亨德森和蘇格蘭的安德魯羅伯森，都在國際賽期的比賽中受傷，兩人傷勢暫未明朗，可能要等回歸球隊後再做進一步檢查，英格蘭中衛祖戈麥斯就更倒楣，在國家隊的集訓中膝蓋受創，已經動了手術治療，很可能跟荷蘭中衛范迪克一樣，本季提早報銷。

利物浦的整條主力防線本季全都進過傷病名單，右後衛阿諾正處在傷病的康復期，因此也沒入選這次的英格蘭國家隊。門將阿利森剛傷癒復出，就要和前鋒佛米諾一起回巴西踢世界盃資格賽，可踢多個位置的喀麥隆後衛馬蒂普同樣是傷癒復出不久。本週的比賽，總教練克洛普很可能必須起用幾名青年隊球員，像是已經被升上一隊先發過一場的菲利浦斯，甚至是沒有英超經驗的19歲小將里斯威廉斯。

除了後防線外，中前場也遭受程度不一的傷病潮，回埃及國家隊準備踢非洲國家盃資格賽的前鋒薩拉，新冠肺炎篩檢呈現陽性必須被隔離，蒂亞戈和張伯倫仍處於康服階段，進攻主力只剩維納爾敦、佛米諾、馬內和若塔。

萊切斯特城的陣容相對完整許多，中衛瑟因居和防守中場恩迪迪和阿瑪泰是主要的傷兵，一度也對狐狸的防線造成壓力，但10月初從聖艾蒂安收購的19歲中衛福法納迅速融入球隊並扛起防守重任，由他和艾文斯、福克斯和賈斯丁組成的防線，在最近這波3連勝中只被對手攻進1球。中前場方面，麥迪森和巴恩斯都沒有入選這次的英格蘭國家隊，加上已從國家隊退役的瓦迪，可望養精蓄銳，為本場大戰作好準備。

狐狸近3個賽季都沒有贏過紅軍，戰績1和5敗，上一次作客贏利物浦更要回溯至2000年5月，但萊切斯特城本季作客4戰全勝，更曾以5：2大比分擊敗曼城。儘管紅軍主場也是4戰皆捷，不過本週以殘陣迎戰，恐難全身而退。狐狸主帥羅傑斯曾執教利物浦3個賽季但顆粒無收，本週將是他證明自己不輸克洛普的絕佳機會。預測：萊切斯特城+1客勝

(中時新聞網)