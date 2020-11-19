在路上若遭警方開單，難免情緒上來。有網友PO影片在臉書爆料，一名騎乘機車的母親因遭警方開罰單後，盛怒之下直接撲撲的加速，使得後方的孩子一個沒抓穩，直接往後摔下車，這一幕嚇壞在場所有人，不少人看完全氣炸「只一張罰單，就不要孩子的命了嗎？」

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臉書社團一段22秒影片遭網友瘋傳，從畫面中猜測時間為傍晚，一名母親騎乘機車遭警方開單，只見警方將罰單給予她簽名確認時，她卻一臉不悅地且用非常不耐煩的力道簽核，簽畢後更是氣得摔筆，並以迅雷不及掩耳的方式，從警方手中接過罰單，隨即催油門加速離去。

而此時，意外就這麼發生了，後方看似只有國小大的兒子，因突如其然的加速，直接從後座噴出去，當場翻滾３圈，孩子尖叫聲及摔下的畫面嚇壞在場所有的人。孩子趴在地上相當驚慌，邊哭邊爬起，媽媽似乎驚覺出事了，才趕緊下車往後跑拉回孩子，但這一幕又讓在場的人更怒了。這名母親在發現孩子摔下後，往後跑居然用力地一把將孩子拉回，似乎在責怪「為什麼不坐好？」

據了解，事發地為新北市板橋區，該名母親因未依燈號違規左轉，遭警方攔下並開出600元罰鍰。網友看完拳頭都硬了，紛紛罵道 「真的是蕭婆，還好小孩福大命大，而且媽媽過來也沒關心是否受傷，還直接拉走」、「這種情緒管控有問題的回家後可能會批配叫摔東摔西，搞不好還會怪孩子幹嘛不坐好要摔下去！希望不要遷怒孩子」、「這個媽媽真是誇張了，可憐的孩子一定嚇死了」、「再開一張妨礙交通」、「心裡不爽也不要拿小孩開玩笑，很危險欸」。

(中時新聞網)