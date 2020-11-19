25歲男星許凱因演出《延禧攻略》爆紅，又接連拍攝好幾部古裝劇，躍升一線演員，這陣子許凱在橫店投入新戲《尚食》拍攝，然而卻被拍到他一下戲就直奔朋友聚會，接近深夜時，被譽為男神的他喝得爛醉如泥，不顧其他人眼光，倒在路邊地上，還得要司機幫忙才勉強站起身。

當天許凱才剛結束拍攝，連戲服都還沒換下，就迫不及待地拿出手機約朋友聚會，晚間8點多，許凱一身便裝前往飯店，一直到10點多才離開，準備前往酒店休息，然而似乎是在聚會上喝了太多酒，許凱一下車就搖搖晃晃，無法控制自己的腳步，直接癱倒在人行道上不動。

司機見狀連忙上前攙扶，但許凱癱軟到無法使力，司機只好用盡全力將他拉起，只見許凱彎著腰，感覺十分不舒服，在司機的幫助下暫時坐到一旁，休息了一陣子才終於恢復，自己起身走入酒店，這段影片曝光後，又再度引發熱烈討論。

許凱醉倒在路邊。(圖/翻攝自微博)

司機用盡全力攙扶許凱起身。(圖/翻攝自微博)

人紅是非多，過去許凱就曾數度惹出爭議，他的網紅前女友還跳出來爆料男方家暴，然而之後卻傳出一段畫面，是許凱喝醉的模樣，只見他在友人的壓制下，跪在前女友面前任憑對方羞辱，前女友甚至還質問：「你認不認輸？」讓他的形象一度受到影響，如今聲勢逐漸恢復，卻又再傳出醉倒路邊的畫面。

(中時新聞網)