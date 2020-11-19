數位儲存品牌宇瞻(8271)已連續三年在台灣國際品牌價值調查中，入圍台灣前35大品牌，展望2021年，宇瞻總經理張家騉認為歐美疫情迄今尚未完全控制，全球政治與經濟環境仍有可能出現黑天鵝，成為影響企業的變數。但宇瞻在2017年即已規劃數位轉型時程，目前邁向逐步導入驗收階段，可望在明年發揮綜效成為營運助力。

宇瞻長期致力品牌耕耘，已連續三年在台灣國際品牌價值調查中，入圍台灣前35大品牌，並受邀參加17日由經濟部工業局主辦的品牌交流會，獲頒潛力之星認證，展現對宇瞻品牌軟實力的肯定。

展望2021年，張家騉認為歐美疫情迄今尚未完全控制，全球政治與經濟環境仍有可能出現黑天鵝，成為影響企業的變數。但宇瞻堅守永續信念，在2017年即已規劃數位轉型時程，目前邁向逐步導入驗收階段，可望在明年發揮綜效成為營運助力；對外則積極開發市場與擴展應用場域，同時布局新世代產品、技術與服務，達成軟硬實力整合。

台灣國際品牌價值調查是由經濟部工業局主辦，委託英國知名品牌鑑價公司Interbrand進行，是具有權威性的國際參考指標。宇瞻總經理張家騉表示，今年再獲此殊榮，不僅是對宇瞻經營品牌國際化的肯定，也象徵宇瞻和所有客戶夥伴攜手合作累積的成效。

張家騉表示，企業永續除了硬體實力提升外，也需要為品牌軟實力加值，例如經營自有品牌以及投資永續三大面向ESG (環境、社會與公司治理)，不但有助於長遠的商業回報，亦能成為品牌的護城河，面對市場變動時發揮保護作用；尤其像今年這樣震盪的時刻，經營品牌的成效將會更為顯著。

(時報資訊)