KOSPI開盤就下跌約9大點，交易快一小時左右，指數一度逼近平盤位置，但市場空頭佔上風，KOSPI午前大部分時間都在平盤下遊走。KOSPI指數暫為2530.42點，下跌15.22點，跌幅0.6%。

在生醫股帶動下，18日KOSPI又寫下33個月新高點；無獨有偶地，韓元兌美元匯價也同步創下29個新高。不過今日是韓國首都圈實施提升防疫級別至1.5級的第一天，有鑑於韓國單日確診人數，已連續兩天都超過300人，並創下近3個月新高。這也讓擔心疫情會一發不可收拾下，連在市場買超10日的外資，有縮手情況發生。

三星電子跌逾1%，SK海力士跌近1%。樂金化學漲近2%，三星SDI則大漲約3%。生物相似藥業者賽特瑞恩，宣布砸下5000億韓元建造第三座廠房並定於2023年投產，以應未來生產所需，賽特瑞恩股價漲近1.5%，同業三星生物製藥，則小漲0.5%。

上日才剛創下29個新高韓元匯價，目前1美元可兌換1112.4韓元，韓元貶值8.6元。

(時報資訊)