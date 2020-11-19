《商情》黃金亞洲電子盤走跌 11:422020/11/19 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走強，加上新冠病毒疫苗研發進展順利，打壓黃金避險需求，令金價下跌，不過分析師樂觀表示，未來數個月美國通膨率預計會提高，而實際利率則可能再下降，因此金價仍有望回升；截至台北時間上午11點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌7.2美元，報每盎司1866.7美元。 12月白銀下跌0.133美元，報每盎司24.315美元。 1月白金下跌4.8美元，報每盎司946.1美元。 12月鈀金下跌29.3美元，報每盎司2324.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #下跌 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》紐約關學 美股大跌 08:522020/11/19 財經 《晨間解盤》留意外資動向(日盛投顧提供) 11:422020/11/19 財經 《商情》市場轉向高風險投資 紐約期金收低 10:002020/11/19 財經 《美股》本季數據中心事業展望保守 輝達盤後走跌 09:262020/11/19 財經 傳大咖接盤 蛋殼公寓飆漲 04:102020/11/19 全球財經 《期貨》12月台指期開高15點 金電持平 08:522020/11/19 財經 《鋼鐵股》鋼市旺到下季 中鋼、中鴻今年營運倒吃甘蔗 10:342020/11/19 財經 《日股》日經疲疫情打趴 11:252020/11/19 財經 恒指開低走低 跌逾百點 10:402020/11/19 財經 全球股票夯 永續基金獨占鰲頭 04:102020/11/19 投資理財 財經熱門新聞 工具機業驚喊「被砍兩刀」 謝金河14字酸爆某位大咖 - 財經 蓬佩奧訪歐號召封殺華為 英作家怒揭意圖批美更危險 - 財經 年輕換絕情！房市首購族買新房恐退到蛋殼區 - 財經 - 工商 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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