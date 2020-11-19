因美元走強，加上新冠病毒疫苗研發進展順利，打壓黃金避險需求，令金價下跌，不過分析師樂觀表示，未來數個月美國通膨率預計會提高，而實際利率則可能再下降，因此金價仍有望回升；截至台北時間上午11點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌7.2美元，報每盎司1866.7美元。

12月白銀下跌0.133美元，報每盎司24.315美元。

1月白金下跌4.8美元，報每盎司946.1美元。

12月鈀金下跌29.3美元，報每盎司2324.7美元。(商品行情網)

(時報資訊)