11月13日，美股首次發生前十大交易個股中，中概股佔了5席！這是歷史上前所未見的現象，留名青史的5檔中概股分別為：蔚來汽車、阿里巴巴、理想汽車、拚多多、小鵬汽車，尤其第一名蔚來汽車交易量高達274億美元，破千億人民幣，A股市場從沒有一支股票單日成交額到達這個量級。

中信投信表示，這5檔中3檔是電動車製造商、2檔是電商，全部都是新經濟產業，尤其綠能作為目前十四個五年計畫中能見度最高的政策，將電動車產業推到市場的鎂光燈前，成為近期市場最大亮點。

中信中國50（00752）經理人葉松炫分析，中國國務院於11月初發表《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》目標設定到2025年，新能源汽車的銷售量將達到汽車新車銷售量的20%，目前中國電動車銷售約占總額的4%，也就是說未來將有4倍的成長空間；根據規劃，2035年純電動車將成為銷售車輛的主流，公用領域用車全面電動化。

葉松炫指出，十四五作為陸股最火熱的焦點，股價多半提前反應，報酬率也呈現「遞減效應」。根據FTSE Russell研究，自1990年以來，中國股市在5年規劃的頭2年相對於全球股市有30%、22%的超額報酬，但後3年的報酬率就遠比頭2年遜色。預料本次十四五股市也將提前反應相關產業發展性，電動車就是相當典型的例子。

葉松炫分析，多數陸股指數都以金融傳產為重，科技產業相對較少，例如上證50指數中超過6成是金融股，上證180指數超過4成是金融股，滬深300指數也有5成投資於傳產類股。僅有少數指數，如中信中國50追蹤的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股，約6成分股為電商、電動車等高科技公司。成分股不同，報酬率亦存在差距，從年初市場低點以來(3月23日至11月13日)，中信中國50追蹤的MSCI中國外資自由投資50不含A及B股報酬率約51.1%，明顯高於傳產比重高的上證50指數、上證180指數等，其報酬率僅30%左右。

(時報資訊)