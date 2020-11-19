BMW周三表示，作為轉向低排放汽車廣泛計畫的一部分，BMW德國工廠將轉向建造電動車和其零組件，另一方面將燃油引擎的製造移向奧地利和英國的工廠。

德國政府在周三宣布一30億歐元促進低排放汽車方案；英國政府也在周三將禁止燃油車銷售的日期提早五年，來到2030年。

BMW負責生產部門的董事表示，到2022年底，德國的工廠將至少推出和生產一輛完整的電動車。

目前負責生產4缸、6缸、8缸和12缸燃油引擎的慕尼黑工廠將轉型，2026年前將投資4億歐元，用於開發和製造下一世代電動車。

BMW表示，8缸和12缸引擎將從慕尼黑移往英國Hams Hall生產，其他汽缸引擎將移往奧地利Steyr市

BMW表示，總部所在的巴伐利亞邦將獲得最多電動投資，純電動車i4將在慕尼黑製造，5系列和7系列的純電動汽車版本將在巴伐利亞邦的Dingolfing市生產，X1電動休旅車將在巴伐利亞邦的Regensburg市製造。

BMW並指出，目前Dingolfing市電動車製造工廠員工將翻倍。在萊比錫的工廠將開始製造Mini品牌的Countryman；Regensburg和萊比錫工廠準備轉製造電池模組。

BMW將在今年底，將成本結構改善5億歐元。

(時報資訊)