紐約重啟停課措施拖累美股周三收黑，亞股周四同步普跌。台股加權指數以小漲1.97點開高後，一度上漲52.63點、創下13785.92點新高，惟隨後在權值股軟腳下欲振乏力，量縮回測13700點支撐。櫃買指數以小漲0.01點開出後力守盤上，表現相對穩健。

截至11點25分，加權指數下跌71.12點、為13702.17點，最低下跌73.25點至13700.04點，今日量能估萎縮至約2千億元。櫃買指數一度上漲0.68點至170.66點，惟隨後賣壓湧現，截至11點25分下跌0.08點至169.90點，盤中最低下跌0.13點至169.85點。

觀察盤面各類股表現，由貿易百貨股漲逾1％領軍，光電、玻陶、橡膠股漲近1％居次，電子零組件股亦漲逾0.5％。不過，成交量較大的半導體股及電子股分別跌近1％及0.5％，金融股及航運股同步跌逾0.5％，表現明顯偏弱。

權值股表現普遍偏弱，以台達電(2308)漲逾1.7％獨強，聯發科(2454)及台化(1326)小漲居次，台塑(1301)、台灣大(3045)、台塑化(6505)亦持穩紅盤。股王大立光(3008)摔下平盤，台積電(2330)開高後翻黑跌逾1％、鴻海(2317)跌逾0.5％，玉山金(2884)跌逾1％，表現偏弱。

分析師認為，台股各期多頭排列架構不變、外資偏多加持，使盤勢仍維持偏多格局。惟短線在13800點遭逢短壓，使台股創高後在權值股熄火下無力翻黑，呈現量縮拉回修正態勢，但仍守穩5日線之上，有助降低指數乖離擴大隱憂。

分析師預期，台股近期將呈現高檔區間震盪態勢，需觀察台積電等權值股走勢及外資動向。操作策略上，短線可聚焦受惠節慶消費商機的電子新機、人氣輪動的半導體、5G網通等相關類股，減碼法人賣超、線型及技術面偏空股。

(時報資訊)