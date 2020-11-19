今天是世界廁所日，北市表揚績優公廁，由統一時代百貨、北市北投區公所及忠誠公園獲標竿獎。北市環保局長劉銘龍表示，面對老齡化社會，北市將推動高齡友善公廁，所有蹲式馬桶須有扶手，所有廁間也要裝設緊急連絡鈴，全面營造更全齡友善的無障礙如廁環境。

環保署昨公布民眾對公廁滿意度調查，公廁整體滿意度及清潔維護滿意度，台北市階為6都最高，今由劉銘龍頒發30個績優單位及30名績優人員。

劉銘龍致詞時指出，2001年起北市開始有廁所評鑑，有9成5以上的公廁都是優等廁所，過去為讓民眾對使用坐式馬桶更安心，提供消毒役及坐墊紙。

他說，接下來面對老齡化社會，市府將推動高齡友善公廁，在半年到1年內將完成普查，要求民間公廁蹲式馬桶都要有扶手，所有廁間也要安裝緊急連絡鈴，打造符合最新規範無障礙化公廁。

北投區公所公廁寬敞明亮，並提供小型置物架、大型掛勾、坐墊等貼心措施，也設有性別友善廁所；忠誠公園公廁邀請知名畫家吳炫三與池上鳳珠聯手創作彩繪玻璃採光罩，成了一座「紓壓公廁」；人流龐大的統一百貨，每層均設有1至2處公廁，提供顧客高品質的舒適環境，3個單位續2年獲特優等級，脫穎而出拿下標竿獎。

獲獎的績優人員當中，台北小巨蛋清潔人員陳瓊梅在清潔廁所時發現手提包放在洗手台邊緣，立即送至服務台交給值班人員處理，經值班人員查看後，發現包包內有數千元現金及外幣，不久之後，遺失物主人也找回手提包，陳瓊梅體現國人善良質樸，展現台灣最美的風景是人的美好。

(中時 )