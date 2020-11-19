空軍委外銓日儀公司協助台東F-5E戰機打撈的「奧黛麗絲號」探測傳航抵花蓮，支援探測搜尋失聯的F-16A戰機。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

空軍花蓮基地上校飛官蔣正志駕駛F-16A戰機夜航訓練失聯，國軍搜救中心岸巡、海、空持續擴大搜救中，迄今人機尚未發現。空軍委外銓日儀公司協助台東F-5E戰機打撈的「奧黛麗絲號」探測船，連夜北上花蓮，上午抵達花蓮港整備後，已於上午10點35分出港前往F-16A雷達光點消失海域探測，盼盡快尋獲蔣正志及戰機。

飛官上校蔣正志駕駛F-16戰機失聯迄今。空軍司令熊厚基上將昨在台北召開記者會說，海軍錦江級艦已接收疑似信標訊號，正集中兵力加強搜索，將持續全力搜救、不放棄任何希望。熊厚基表示，初步認為戰機機械故障可能性較低，不排除空間迷向可能。空軍公布雷達軌跡，失聯位置在花蓮機場東北約八浬。

原受空軍委託在台東打撈失事F-5E殘骸的銓日儀海測船「奧黛麗絲號」，今早配合空軍指示作業，支援花蓮搜救探測，在花蓮港整備後，10點35分出港抵達F-16A雷達光點消失海域，配合國防部、海巡署搜救範圍，預計搭配衛星定位、水下定位、遙控水下無人載具等儀器，探測機體位置，期能盡快尋獲蔣正志及戰機。

「奧黛麗絲號」探勘船，曾參與海下搜救及探勘任務，其中2018年成功在蘭嶼1000米黑鷹直升機打撈；船上有最新的動態定位系統、2000米的聲納及3000米的多波數測聲儀及無人載具儀器。不過，因銓日儀公司基於和空軍有保密協定，相關細節不對外說明。

(中時 )