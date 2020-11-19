通傳會（NCC）昨以7比0決議不予中天新聞台換照，國民黨團總召林為洲痛批，NCC羅列的4大理由在法律上站不住腳，在公益上也缺乏正當性，獨立機關早就不獨立；國民黨團首席副書記長鄭麗文點出背後原因，指這是選擇性對前高雄市長韓國瑜的秋後算帳，其他新聞台反韓挺英都沒問題，明顯是雙重標準的政治追殺。

國民黨團總召林為洲說，NCC昨以4大理由作為不讓中天新聞台續照的理由，缺乏法律依據，其中NCC指民眾檢舉中天數量高，那未來是否發動大家去檢舉某新聞台，該台申請換發執照就不被續照，另外，若有假錯新聞對其開罰，由於「一罪不兩罰」，既然被罰款就不該當作不續照的理由。

國民黨團書記長林奕華痛批，NCC昨天用跟外界有所差距的理由，漠視閱聽眾的收視權益，強行關閉中天新聞台，令人感到遺憾，讓台灣民主蒙羞。

國民黨團首席副書記長鄭麗文說，NCC的行為非常明顯是違法違憲的決定，這也是蔡英文最骯髒的紀錄，所有理由與標準都荒誕不經，被開罰最多的不只是中天，為何只有中天要開聽證會、要被關？

鄭麗文直言，這明顯是選擇性對前高雄市長韓國瑜秋後算帳，而其他新聞台播報反韓挺英都沒問題，這就是雙重標準的政治追殺。國民黨立委陳玉珍也說，中天新聞被關台，就是太挺韓國瑜，挺錯邊了，才會遭遇這樣的對待。

鄭麗文指出，NCC說旺旺集團董事長蔡衍明介入新聞，試問三立的林昆海、年代的練台生、東森、民視的高層都沒有介入嗎？民視彭文正主持的政論節目，在董事會更換後就遭停播，這沒有高層介入？所以NCC是選擇性執法也是無限擴權。

陳玉珍說，今天蔡政府此舉的弦外之音，就是要媒體聽話，今天可以關中天，明天其他媒體不聽話，也可以關掉其他電視台，至於標準就在NCC委員心理，中華民國民主政治走到今天非常恥辱，她想問蔡英文，這是蔡想追求的歷史定位嗎？而民進黨完全執政，胡作非為，總有一天一定會自食惡果。

(中時 )