經新工處連夜搶修後於今（19日）凌晨4時25分搶修完畢，開放通車。（新北市工務局提供／葉書宏新北傳真）

經新工處連夜搶修後於今（19日）凌晨4時25分搶修完畢，開放通車。（新北市工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新建工程處施作同興路穿越高速公路地下道工程，18日下午4時許國道一號北上12.9公里處、內側2車道路面卻出現泥漿冒出並溢流至路面的情形，緊急封閉2車道，經新工處連夜搶修後於今（19日）凌晨4時25分搶修完畢，開放通車。

工務局指出，昨晚10時20開始進行高速公路路面銑刨，發現2處小孔洞，水及泥漿由此滲出，並確認路基狀態並未受損。最後經檢視冒漿處無異常狀況且評估無虞後後，現場進行瀝青混凝土逐層滾壓舖築作業，於今凌晨4時25分搶修完成，開放通車。

事發之後，新北市副祕書長朱惕率工務局長詹榮鋒、副局長祝惠美到場指揮，目前初步研判災害為填土路堤中局部弱面，灌漿漿液由此弱面滲出。至於同興路高速公路地改工項已請廠商停止施作，重新研擬地改方案、更換地改專業廠商。

工務局表示，該工程於2020年3月1日開工，預計2023年12月完工，封閉期間造成用路人極大困擾，深表歉意。

(中時 )