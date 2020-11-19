眾矚目的次世代主機PS5終於在台問世！遠傳friDay購物將於11/19(四)中午12:00與全台販售通路同步限量開賣。

睽違７年最大幅度硬體提升的PS5，搭載超高速SSD，實現疾如閃電的載入速度；支援觸覺回饋、自適應扳機和3D音效，而暴風3D音效體驗可享受四面襲來的沉浸聲景；利用客製CPU、GPU等效能，PS5將為玩家們帶來超乎想像的全新遊戲極限，也因此全新升級的PS5受到全球玩家期待。遠傳friDay購物看好PS5主機及其帶來的商機，其配件及遊戲片也會帶動一波買氣，其中最受玩家喜愛的遊戲PS5《看門狗：自由軍團》中文一般版及PS5《漫威蜘蛛人:邁爾斯摩拉斯 Marvel＇s Spider-Man: Miles Morales》中文版，勢必將延續PS4版本的熱銷態勢！

即日起至11/29，遠傳friDay購物「百貨週年慶」再加碼，消費滿$5,000再送$5,000折價券，12大銀行最高回饋20%。最令人眼睛為之一亮的則為消費滿$3,000元就有機會將市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic 吹風機 HD03 限量全桃紅色＋專用透氣髮捲梳及順髮梳（雙梳組）帶回家！購買夢幻新機再贈夢幻大獎，等待幸運玩家通通帶回家！

(科技)