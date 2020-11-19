台中10歲男童排便流出帶油液體，連放屁都噴油，家長擔心兒子腸胃出問題，急忙就醫。醫師問診時再三詢問男童有沒有吃「油魚」？男童堅稱沒吃「魷魚」，一陣雞同鴨講，最後家長聽懂醫師問的是有沒有吃「油魚」，才終於確認病因在「油魚」，感恩醫師耐心問診，找出拉油真正原因。
台中慈濟醫院小兒腸胃專科醫師李宇正指出，男童主訴連續3天拉油，連放屁都會噴油出來，在學校沒辦法換褲子，只好跑到廁所拚命用衛生紙善後，一直擔心會飄出異味而尷尬不已。
李宇正問診先確認拉出來的油並沒有黏液，再詢問「最近有沒有吃什麼特別的魚，例如油魚或特別油的食物？」男童一口咬定「絕沒吃魷魚」，陪診的男童母親也納悶「拉油跟吃魷魚有什麼關聯？」
問不出所以然，李宇正仔細檢查男童身體，發現只有肚子稍微脹氣、腸子蠕動比較快。為了更確定原因，李宇正請男童回想拉油之前吃進肚的每一種食物，男童才說，最近曾經吃過「鱈魚」，因為好吃還連吃了兩片。
李宇正趕緊從網路找出「油魚」圖片，再問「吃起來是不是肉質比較硬，而且油油的？」男童說「對耶！」這下終於確定造成他拉油的食物，應該就是「油魚」。
男童聽著「油魚」想的是「魷魚」，又把「油魚」當「鱈魚」，難怪一直問不出正確病因。媽媽也笑出來，原來此「油」非彼「魷」，幸好醫師細心反覆推敲，最終查出病因。
「家長如果發現孩子拉油，建議就醫前多詢問進食內容提供醫師參考，可以縮短看診時間。」李宇正指出，油魚之所以會讓男童拉油，原因是，一條油魚約含有百分40的蠟酯，人體無法分解吸收這種蠟酯，吃進去只能直接排出來，讓人有拉肚子的感覺，有些人則因對蠟酯耐受度不佳甚至還會出現噁心、嘔吐等症狀。
油魚因為具備會讓人體狂拉油的特性，曾經被當成減肥聖品，流行過一段時間，蠟酯造成的排油其實是生理的自然反應，並沒有毒素，只是會讓人有點失去尊嚴的感覺，如果不慎食用油魚，也大可不必擔心，花點時間善後，身體自然可以恢復正常。
(中時 )
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