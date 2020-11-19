《英雄聯盟》2020全國電競大賽(National Electronic Sports Tournament 2020，簡稱NEST 2020)是由中國體育總局體育信息中心主辦的電競賽事，目的在於提供新人鍛煉及表現的舞臺，參賽選手多為中國職業聯賽(LPL)俱樂部的二軍選手，小組賽於上周日(11/15)結束，晉級8強戰的對戰安排已確定，分析如下：

11/20(五) 10:30 趣加鳳凰 vs. 皇族RNG

趣加鳳凰以2戰全勝的戰績晉級8強戰，中路新人Insulator表現不俗，前場比賽對上EDG戰隊，單局打出13/1/8 (擊殺數/被擊殺數/助攻數)的成績，令人期待他後續的發揮。至於皇族RNG，小組賽獲得1勝1敗的成績，在對上iG戰隊的比賽中雖然上演「讓1追2」拿下比賽，獲得晉級8強戰的資格，整體來說，全隊表現穩定但沒有太多令人驚豔的操作或戰術配合。推薦可買不讓分－「趣加鳳凰」勝。

11/20(五) 13:30 俠盜勇士 vs. LGD戰隊

俠盜勇士以2戰全勝的戰績晉級8強戰，小組賽對上蘇寧易購、嗶哩嗶哩(BLG)分別拿下2：1、2：0的成績，勝率達80%，在本屆賽事中與WE戰隊並列第1，中路選手Wuming及下路選手ZWuji的組合，平均每局貢獻14.8個擊殺數及31.2K的經濟數，是俠盜勇士高勝率的主要原因。至於LGD戰隊，前場比賽對上OMG戰隊，下路新人yLj在比賽第3局繳出12/0/4及「五殺」(Penta Kill)的成績，令人印象深刻；不過，LGD戰隊在比賽中的失誤不少，本次對上俠盜勇士想要取勝，全隊需要有更穩定的表現。推薦可買不讓分－「俠盜勇士」勝。

11/20(五) 16:30 WE戰隊 vs. EDG戰隊

WE戰隊以2戰全勝(勝率80%)的戰績晉級8強戰，中路新人Shanks繳出KDA 7.0的成績，在所有中路選手中排名第2，僅次於VG戰隊的中路選手Forge，表現亮眼，相信明年有機會能在LPL上見到他的操作。至於EDG戰隊，小組賽對上趣加鳳凰及eStar遊戲，分別取得1敗及1勝的戰績，在本屆賽事中的表現一般。本次對戰，WE戰隊應是略勝一籌，只要Shanks能延續小組賽的好表現，想要晉級應非難事。推薦可買不讓分－「WE戰隊」勝。

11/21(六) 13:00 VG戰隊 vs. 蘇寧易購

若僅從KDA指標來看，VG戰隊的得分為5.5，在本屆賽事12支參賽隊伍中得分最高；不過主力選手Leyan近日受到俱樂部的禁賽處罰，無法參與接下來的比賽，對VG戰隊的戰力可能有影響。至於2020世界大賽獲得亞軍的蘇寧易購，本次賽事並未派出主力選手應戰，但上場的新人選手表現也只是一般，即使將VG戰隊Leyan無法參賽的因素納入考慮，蘇寧易購想要拿下本次對戰的勝利，怕也是不容易。推薦可買不讓分－「VG戰隊」勝。

(中時新聞網)