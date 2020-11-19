男子拆下NCC旗幟噴上綠漆。（陳祐誠攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）昨宣布中天電視台換照案未過，引起各界對國家機器打壓新聞自由的質疑，一名男子今跑到交通部前拆下NCC旗幟，並噴上綠漆，高喊「NCC打壓民主價值、妨害言論自由與新聞自由」，隨後被警方壓制。

一名男子上午11時許跑到交通部大樓前，降下NCC旗幟後噴上綠漆，在現場高喊「NCC打壓民主價值」、「NCC妨害言論自由」、「NCC妨害新聞自由」、「NCC是綠色納粹」，隨即遭5、6名員警壓制，目前人已被警方帶走。

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(中時 )