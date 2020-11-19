不滿NCC打壓中天 男子拆旗噴漆 11:542020/11/19 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子拆下NCC旗幟噴上綠漆。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子拆下NCC旗幟噴上綠漆。（陳祐誠攝） 國家通訊傳播委員會（NCC）昨宣布中天電視台換照案未過，引起各界對國家機器打壓新聞自由的質疑，一名男子今跑到交通部前拆下NCC旗幟，並噴上綠漆，高喊「NCC打壓民主價值、妨害言論自由與新聞自由」，隨後被警方壓制。 一名男子上午11時許跑到交通部大樓前，降下NCC旗幟後噴上綠漆，在現場高喊「NCC打壓民主價值」、「NCC妨害言論自由」、「NCC妨害新聞自由」、「NCC是綠色納粹」，隨即遭5、6名員警壓制，目前人已被警方帶走。 《相關影音／NCC否決中天新聞台換照 民眾失望痛心》 訂閱影音： 中時新聞網 (中時 ) #NCC #中天 #換照 #拆旗 #噴漆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 硬栽四罪 NCC粗暴關中天 04:102020/11/19 產業特刊 男子衝NCC噴漆抗議 員警勸阻也遭波及 12:422020/11/19 社會 NCC狙殺中天 台灣走上獨裁政治 04:102020/11/19 焦點要聞 新聞透視》期待公正審判 還中天一個公道 04:102020/11/19 焦點要聞 新聞史上最黑暗的一頁 04:102020/11/19 時論廣場 RSF背書NCC關中天 黃子哲轟：昨是今非令人費解 11:052020/11/19 政治 短評／NCC扼殺民主 04:102020/11/19 時論廣場 不滿NCC駁回中天換照案 前新聞局長拿漆噴民進黨旗 17:342020/11/19 政治 NCC用假標準扼殺專業 蔡衍明：中天撤照 就是政治操弄 04:102020/11/19 產業特刊 沈智慧著黑衣 哀悼民進黨迫害民主譴責新聞霸凌 16:092020/11/19 政治 社會熱門新聞 棘手!水下作業4人漂走被陸船救起 我方託漁民協助接回 - 社會 一夜4次郎連戰3天後跑急診 醫師一聽臉色大變 - 社會 29歲女跟7人團「1日畢羊縱走」失聯 冰冷遺體今尋獲 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 大馬歌手丘沁偉通緝遭逮 再涉拍不雅照性侵男子 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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