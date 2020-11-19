櫃買中心19日指出，西北臺慶科技（3357）在19日申請股票櫃檯買賣，產業別是電子零組件業。

根據櫃買中心資料顯示，臺慶科成立於民國81年11月間，董事長為謝明諺，主要產品是線圈及晶片，送件時資本額為9億1,000萬元。臺慶科去（108）年業績，營收33億5,191萬元，稅前盈餘5億2,163萬元，每股盈餘4.83元。

(工商 )