臺慶科 19日申請股票上櫃案 11:522020/11/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心19日指出，西北臺慶科技（3357）在19日申請股票櫃檯買賣，產業別是電子零組件業。 根據櫃買中心資料顯示，臺慶科成立於民國81年11月間，董事長為謝明諺，主要產品是線圈及晶片，送件時資本額為9億1,000萬元。臺慶科去（108）年業績，營收33億5,191萬元，稅前盈餘5億2,163萬元，每股盈餘4.83元。 (工商 ) #臺慶科 #櫃買中心 #申請股票上櫃 #申請股票櫃檯買賣 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 精銳科技19日申請登錄興櫃股票 11:502020/11/19 財經 台股噴出 元大台股領航ETN再創新高 04:102020/11/19 證券．權證 瑞禾生技生物感測平台 進駐交大 04:102020/11/19 產業特刊 估值＋旺季 亞洲科技股沾光 04:102020/11/19 投資理財 王惠美：整合產官學 展現彰化優勢 04:102020/11/19 焦點要聞 東洋疫苗授權案 櫃買：未發現重大違反情事 04:102020/11/19 證券．權證 彰化18路小巴 載你看大佛 04:102020/11/19 地方新聞 今日股市備忘錄 04:102020/11/19 證券．權證 櫃買明年Q2推 上櫃股票造市者制度 09:502020/11/19 財經 櫃買服務 創新升級 04:102020/11/19 產業特刊 財經熱門新聞 工具機業驚喊「被砍兩刀」 謝金河14字酸爆某位大咖 - 財經 蓬佩奧訪歐號召封殺華為 英作家怒揭意圖批美更危險 - 財經 年輕換絕情！房市首購族買新房恐退到蛋殼區 - 財經 - 工商 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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