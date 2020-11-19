大陸證監會上市公司監管部副主任孫念瑞19日表示，隨著科創板、創業板註冊制改革的先後落地，改革第三步－全市場註冊制將適時穩步推進，另外還將暢通資本市場退出機制。

華爾街見聞報導，孫念瑞19日出席「2020上市公司高品質發展論壇」時表示，全市場註冊制將適時穩步推進。註冊制之下，企業發行上市效率明顯提高，上市公司整體品質也穩步提升。後續改革將繼續堅持三個原則，尊重註冊制基本內涵，通過市場化、法治化的方式，推動各方主體盡責，提升發行人的資訊披露品質和規範化水準，為資本市場引入源頭活水。

孫念瑞指出，下一步，證監會將堅持公司治理與資訊披露「雙輪驅動」，全面啟動公司治理專項行動，用1～2年時間，一方面，督促公司認真自查、積極整改，強化公司治理底線要求；另一方面，完善公司治理相關規則體系，宣導公司治理最佳實踐，推動上市公司形成長效機制。下一步，證監會將暢通多元化退出管道，支持上市公司通過主動退市、併購重組、破產重整等方式活絡資產、出清不良資產，實現市場優勝劣汰、新陳代謝。

(工商 )