精銳科技19日申請登錄興櫃股票 11:502020/11/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心19日指出，台灣精銳科技（4583）在19日申請登錄興櫃股票，產業別是電機機械業。 根據櫃買中心資料顯示，台灣精銳科技成立於1999年10月間，董事長為張重興，主要經營業務是減速機、齒排（條）、客房及餐飲服務，送件時資本額為7億2,928萬元。台灣精銳科技2019年業績，營收29億3,093萬元，稅前盈餘9億7,055萬元，每股盈餘10.08元。 (工商 ) #精銳 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #科技 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臺慶科 19日申請股票上櫃案 11:522020/11/19 財經 東洋疫苗授權案 櫃買：未發現重大違反情事 04:102020/11/19 證券．權證 文化創意 精彩創意 財經公關專家 04:102020/11/19 產業特刊 發放率逾七成 綠界科技 上半年配息5.1元 04:102020/11/19 證券．權證 台股科技基金 5檔人氣高 04:102020/11/19 投資理財 櫃買債券發行 雙創高 04:102020/11/19 證券．權證 《晨間解盤》留意外資動向(日盛投顧提供) 11:422020/11/19 財經 馬六甲生技平台 帶你進入穆斯林市場 04:102020/11/19 產業特刊 操盤心法－疫苗報喜＋外資回補 推升指數多方格局 04:102020/11/19 證券．權證 櫃買服務 創新升級 04:102020/11/19 產業特刊 財經熱門新聞 工具機業驚喊「被砍兩刀」 謝金河14字酸爆某位大咖 - 財經 蓬佩奧訪歐號召封殺華為 英作家怒揭意圖批美更危險 - 財經 年輕換絕情！房市首購族買新房恐退到蛋殼區 - 財經 - 工商 挖礦潮蠢動 台板卡廠紅了 - 財經要聞 - 工商時報 美中科技戰竟0：2？ 自家人爆重大戰略失敗內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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