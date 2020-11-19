櫃買中心19日指出，台灣精銳科技（4583）在19日申請登錄興櫃股票，產業別是電機機械業。

根據櫃買中心資料顯示，台灣精銳科技成立於1999年10月間，董事長為張重興，主要經營業務是減速機、齒排（條）、客房及餐飲服務，送件時資本額為7億2,928萬元。台灣精銳科技2019年業績，營收29億3,093萬元，稅前盈餘9億7,055萬元，每股盈餘10.08元。

(工商 )

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