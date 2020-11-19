台灣薪資差距越來越大，擁有百萬年薪的待遇令人稱羨，不過一名30歲的台積電工程師透露，6年工作下來才發現，生活和他原本想像的不同，「這個工作只是個體力活…可能35歲我就不會繼續做了」，沒想到還引起不少男性網友共鳴。

自稱台積電工程師網友，貼出自己30年來的心聲。（圖／截自Dcard）

這名台積電工程師近日在Dcard上分享心路歷程指出，從小背負著父母的期待，國高中努力讀書，只為了考上明星高中、頂尖大學，選填志願時只能乖乖照著父母的建議選填理工科，一直到大四報考了名校研究所，順利畢業後才發現，公司給的職缺不是傳產機構工程師，就是半導體設備工程師，讓他無奈喊「打從心底感到難過」。

原PO表示，後來雖然幸運面試上台積電設備工程師，但沒想到這6年工作下來，他才發現就算頂著名校光環進入台積電工作，生活也和原本想像的不同，「這個工作只是個體力活，六日也要on call，俗稱的產險仔」，原PO還說「我只知道我Excel變得更強而已，我的科系除了GG能給破百以外，其他的公司能給的基本上是這裡的一半」。

原PO感嘆，只有年薪破百還能自我安慰，但可能35歲就不會繼續做了，貼文曝光後，網友紛紛回應「要不是缺錢誰想讀電機」、「生為工院，每天都在擔心未來會不會爆肝」、「感覺得出來你很努力」、「看你的文覺得有種淡淡的悲哀」。

也有網友表示「要領高薪必須先放棄你的尊嚴」、「等到35歲也沒地方可以去了，所以你會一直待下去的」、「40歲工程師，一個月不到六萬，我該跳樓？」

中天新聞 羨慕！年薪180萬 台積電薪水是業界的1 5倍

(中時新聞網)