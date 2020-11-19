美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)正在進行歐洲、中東行程，主要宣傳、號召歐洲盟友加入「淨網」(Clean Network)計畫，將大陸企業如華為等徹底排除在網路相關供應商之外。在丹麥公共電視台報導美國在丹麥間諜活動後，英國作家佛迪(Tom Fowdy)痛批美國連盟友都監控，比陸企更危險，蓬佩奧呼籲抵制的華為只是被用來轉移焦點。

蓬佩奧的歐洲行不無尷尬，所造訪國家多半都已經祝賀民主黨籍候選人拜登(Joe Biden)贏得美國大選，並不認同蓬佩奧上級、現任總統川普(Donald Trump)關於選舉舞弊或聲稱自己勝利的主張。

丹麥公共電視台上周末稱美國NSA(國家安全局)故意監視丹麥政府部門與民間企業，以確保美國企業能拿到該國戰鬥機訂單，德國、法國、瑞典、荷蘭、挪威也在監視範圍，時間在2012至15年，也就是2013年斯諾登(Edward Snowden)爆料美國監視各國領袖的「稜鏡」(PRISM)計畫後，美國對歐洲盟友仍持續間諜活動。

最後丹麥確實向洛克希德馬丁(Lockheed Martin)採購27架F-35，不過丹麥外交部、國防部都拒絕對公共電視台報導置評。英語主流媒體多半也未再跟進此事。

佛迪指出，美國在間諜行動暴露同時還在推行淨網計畫，該計畫指責華為等陸企的主要罪名就是竊取數據給北京、有間諜風險，完全沒提到美國自身也在做同樣的事，而洛克希德馬丁、波音(Boeing)、雷神(Raytheon)等軍火、航太商與美國政府的結合，透過這次事件可發現還涉及情報機構，對歐洲威脅遠非華為尚未經證實的安全風險可比。

他說：「忘掉中國吧。美國是全球電子監控活動中最大、最先進、最無敵的倡導者，很多監控都有公開紀錄可證實。美國不只監控被其稱為盟友的國家，也試圖破壞這些國家商業利益，以確保他們的某些企業繼續維持全球壟斷地位和利潤。淨網只是蓬佩奧的虛偽，一個包裝精美的謊言，用來維持美國有利現狀，而一家中國公司(註：華為)對這種現狀構成威脅。」

美國今年發布淨網計畫，主張電信商、應用軟體、應用軟體商店、雲端、電纜等5方面要確保乾淨的供應商，而是否乾淨由美國認定，主要被指控不乾淨的廠商均是陸企，包括華為、百度、阿里巴巴、騰訊，該計畫指控北京透過這些企業蒐集他國數據和威脅他國安全。

(中時新聞網)