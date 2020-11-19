綜藝天王吳宗憲，昨天錄製節目《綜藝玩很大》時騎車，四肢受傷的他已在醫院做初步包紮，不過擔憂摔車時撞擊頭部，今將前往醫院做頭部斷層掃描，對此吳宗憲回應：「行動稍微緩慢，但不會影響工作」。

吳宗憲錄製《綜藝玩很大》時，原本正騎著腳踏車闖關，但疑似未注意路況不小心摔車，當下一度中斷錄影，敬業的他撐到錄影告一段落時，才赴診所做簡單包紮，根據《ETtoday星光雲》報導，吳宗憲雖然看似僅有四肢受傷，但昨天摔車時，安全帽竟整個碎掉，擔憂恐怕會傷及頭部，因此為了安全起見，決定將赴醫院做頭部斷層掃描。

吳宗憲事後在臉書表示都是小傷而已，只有左邊屁股腫得褲子穿不下，是最嚴重的地方，也是不能給大家看的地方，更強調傷勢在休息後已無大礙，只是受傷導致行動稍微緩慢，但不影響工作，因此今天還是會進公司開會，並處理相關事宜。

此外，吳宗憲也在臉書搞笑表示：「綜藝玩很大！全部玩真的！爽快啦」，似乎在告訴粉絲自己並無大礙，呼籲所有人不用過度為他擔憂。

(中時新聞網)