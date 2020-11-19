圖二：Hola x 點點善系列造型抱枕，魚頭先生、貓頭鷹，原價799元／件，特價599元／件。（HOLA提供）

台灣人熱心公益是全球有名的事情，但其實除了定期捐款、志工服務外，其實消費選擇也能改變社會，這也是近期許多社會企業興起的原因，但也有不少具規模的商業公司也花許多心思在這上面，例如，Hola近期與點點善社會企業與身心受限者合作，推出聯名商品，邀請消費者一同支持身心受限者的創作，而IKEA則是每年舉辦「夢想繪成真」繪畫比賽，鼓勵孩子發揮創造力，入選作品將製成下一季的SAGOSKATT系列，而該系列收入也將全數捐贈給支持兒童福聯盟文教基金會。

Hola與點點善、身心受限者展開翻轉天賦計畫，由身心受限者與點點善創作童趣圖像，並由HOLA設計12款居家商品，如抱枕、門簾、餐桌用品及生活雜貨等，即日起在全台門市、購物網販售，且每件聯名商品皆附小卡，向消費者說明活動概念、意義，即日起至12月31日止，於囍歡樂芽社企餐廳設置聯名拍照網美牆外，也展示與點點善全系列聯名商品。

而IKEA則舉辦「夢想繪成真」繪畫比賽，即日起至11月23日開放報名，今年首次改以線上報名擴大舉辦，獲選畫作將成為下一年度的系列產品，於全球IKEA分店販售，而於11月正式上市的作品中「地球先生」，便是來自台灣的創作，今年該系列產品全數捐給台灣世界展望會「IKEA點亮偏鄉希望」。

圖四：Hola x 點點善系列造型磁鐵，魚頭先生龍哥淇淋鹿喵頭鷹小黃，原價280元／件，特價199元／件。（HOLA提供）

圖五：IKEA 今年11月上市的SAGOSKATT系列，從世界各底挑選6件作品，本次台灣該系列收入捐給台灣世界展望會「IKEA點亮偏鄉希望」。（IKEA提供）

圖六：今年11月上市的SAGOSKATT系列地球先生，是由台灣12歲的陳同學所創作，169元。（IKEA提供）

(中時 )