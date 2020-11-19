繼昨日與校園攜手反萊豬，新北市今再邀集新北市醫院、護理機構、社福機構等16家代表，共同宣示院內全面採用國產豬；衛生局表示，將擬定公版契約提供院所參考，未來不論合作的供應餐食、還是院內的餐廳，都加入限用國產豬行列，衛生局也會把肉品使用狀況納入督考跟考核項目。

侯友宜今邀集16位醫院、產後護理之家、一般護理之家、社福機構等單位，響應新北市採購國產豬政策，在市府5樓共同宣示未來不論院內店家、還是院內供應餐食，一率使用國產豬。

「拒絕有疑慮、有問題的食品進入醫療院區！」耕莘醫院院長林恒毅致詞表示，食品安全是市民對食品的最基本要求，添加物愈少、愈天然當然愈好，很榮幸代表新北市醫院響應國產豬政策。

長照發展協會理事長郭麗宴說，新北市一般護理、產後護理、老福、身障等機構有364家，等同好幾萬床，長照是最弱勢的一環，若在食品上沒有政府幫忙把關，實在是困難重重，很安心新北市超前部署，甚至已經結合專案執行，要求業者清楚標示產地，讓民眾選擇健康的食品。

侯友宜表示，婦女在坐月子時期可能會攝取較大量的豬腎與豬肝，綜觀動物試驗顯示，萊克多巴胺對於具有心臟疾病或是對交感神經較敏感族群，如老人、孕婦、嬰幼兒及心血管疾病患者，仍具有潛在之風險，新北市已跨局處成立專案，加強輔導業者豬肉原產地標示，預計年底前完成5000家次。

侯友宜指出，另一方面，也要求農業局做好肉品溯源、衛生局擴大稽查抽驗、經發局加強對肉品加工廠商輔導，未依規定標示原產地處3萬至300萬罰鍰；產地標示不實處4萬到400萬元；萊克多巴胺超標重罰6萬到2億。

衛生局說明，全市共有醫院、產後護理之家、一般護理之家185家，其中供應膳食有157家；另有社福機構含老人、身障、兒少機構等240家，市府將擬定公版契約，供各機構參考，由院所和業者簽約限定只用國產豬，最快月底前會完成，衛生局也會把肉品使用狀況，納入督考跟考核項目。

(中時 )