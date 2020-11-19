國民黨明年將改選黨主席，已有多人表態，現任黨主席江啟臣今天被問到對此事看法時輕鬆笑稱，如今國民黨沒錢沒人，黨主席像丐幫幫主一樣，竟還有那麼多人想當。

民進黨政府成立黨產會後，在缺乏足夠證據下，就直接將國民黨絕大多數黨產推定為不當取得並予以凍結，導致國民黨要動支相關經費時都必須向黨產會申請，獲准後才可以運用。自此歷任國民黨主席都必須為了籌措黨工薪水與黨務開銷，疲於向各界募款。

江啟臣今早接受《羅友志嗆新聞》廣播節目專訪時談到國民黨現在沒錢沒人，所以他自己像是丐幫幫主一樣，還要去借錢，並且想辦法賣文創商品，因此國民黨創立了一個電商中心，並且成立野台，還在youtube上開頻道，藉此對外發聲。

之後主持人羅友志談到明年黨主席選舉，已有韋伯韜、前台北縣長周錫瑋表態，朱立倫昨天也約了十幾個台北市議員吃飯，飯局中有人主張換掉今年才上任黨主席一職的江啟臣，江啟臣對此心裡是否會感到酸酸的？

江啟臣表示不會，因為就像他稍早講得一樣，他如今的職務是丐幫幫主，有那麼多人想當嗎？況且只要對黨好的事情，都不用負面看待，他現在在乎的是，面對民進黨一黨獨大，國民黨要扮演好在野角色，並將所有反對一黨獨大的人凝聚在一起。

羅友志再追問江啟臣，是否擔心國民黨的內部團結問題？江啟臣坦言，國民黨不團結一直被外界詬病，之前他自己也說過因為不團結讓國民黨在地方選舉吃力，國民黨已經不是過去家大業大的政黨，如今的黨產是政策與人才，黨的團結要靠制度，因此黨若想要團結，必須確立很多過去沒建立的制度。

(中時 )