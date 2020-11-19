最近有名叫王冰冰的央視電視台記者，宛如鄰家女孩般的美貌被網友封為「最美女記者」，日前她在直播中進行辯論比賽，網友隨手拍下側拍放上網路，沒想到狂吸2.2億閱讀量，直接登上微博熱搜。

照片中，王冰冰頂著線條自然的及肩髮，身穿淡紫色西裝，專心地低頭準備等等上場的資料，面對粉絲的合照要求也沒婉拒，大方地對著鏡頭甜甜一笑。

王冰冰生圖曝光，高顏值與氣質圈粉無數網友。（圖／微博）

王冰冰登上熱搜，閱讀量破2億。（圖／微博）

這組照片被PO到微博後，馬上被瘋傳到各個平台，閱讀量高達2.2億，許多網友紛紛狂讚：「這笑容簡直把我整個人融化了，扛得住央視高清鏡頭認真不容易」、「姐姐太好看啦！」、「老婆老婆」但也有人不以為意，直接吐槽：「好看啥呀，大寬下巴」、「為什麼你們都感覺好看，這種長相我身邊很多人都有啊」粉絲則解釋，「明星有時候都難扛得住央視鏡頭，她狀態真的很好」、「她是美貌與能力並存」、「主要是普通人上鏡顯胖啊，我身邊的美女上鏡以後眼睛變小，臉變大了。」

許多網友認為，王冰冰的美在鏡頭前也很能打。（圖／微博）

根據陸媒報導，王冰冰出生於90後，年紀輕輕就身兼記者與新聞播報工作，除了臉蛋清純秀氣，甜美聲音更讓她火速爆紅，成為大陸春晚吉林分會場的主持人，很多網友都變成她的鐵粉，表示不是冰冰報的新聞不會看，更譽她為新版國民情人。

(中時新聞網)