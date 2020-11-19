金門海巡隊將越界陸船，連人帶船押返料羅港留置調查之一。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊將越界陸船，連人帶船押返料羅港留置調查之二。（金門海巡隊提供）

金門海域進入高價「好魚」黃魚、白鯧漁汛期，吸引大陸漁船越界捕撈，金門海巡隊連日來部署多艘巡防艇埋伏圍堵，昨（18）日下午在料羅外海截獲1艘，對方數度高速蛇行拒檢，最後仍遭包抄落網，面臨漁具沒入和新台幣30萬元以上罰鍰處分。

金門海域最近常有大陸船團以3至5艘的組合方式越界作業，違法佈放大量浮水式，可以大、小通吃的流刺網。海巡署調度船艇展開密集巡弋勤務，昨天下午14時50分，第12巡防區雷達發現料羅東南禁限制水域內，有漁船越界滯留蹤跡，立即調派線上巡防艇10039艇及CP-1020艇趕至現場。

雙艇聯合包抄截獲正在下網，尚無漁獲的「台張浮0807號」1船3人，查緝過程中「台」船數度以7至8節高速蛇形拒檢，企圖規避登檢和逃離。但在海巡多功能CP艇發揮速度快、靈活性高的優勢下，結合特勤人員迅速迫近登檢控制人、船，當場查扣漁網30件約1500公尺，在完成防疫檢查，確認船艙及個人行李無牛、豬肉相關製品，人員也均無發燒情形後，連人帶船押返料羅港留置調查。

海巡指出，全案將於今天完成調查後，依違反《兩岸人民關係條例》裁罰，船上30件流刺網全數沒入外，還要處予新台幣30萬元以上罰鍰。

海巡署強調，針對大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域資源及本地漁民權益。

(中時 )