眼睛紅又癢，可是多次到眼科求診或是點藥水，都無法徹底改善，老是紅通通的眼睛看起來好嚇人。如果有這種困擾時要注意，可能不是眼睛有問題，而是過敏性鼻炎作怪。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，曾收治一名10歲男童，典型症狀是每天早上醒來，眼睛就會紅腫發癢，有時發生在單眼，有時雙眼皆有症狀，通常點完眼藥水後狀況會改善，只是反覆發生，令家長和孩子都非常困擾。

蘇軏醫師詢問病史後發現，患者的症狀大多在剛睡醒時發生，孩子身體健康也算正常。透過理學檢查，檢視到男孩的左眼結膜充血，上眼皮紅腫。

不過蘇醫師進一步透過鼻腔檢查時發現，男孩同側鼻黏膜充血腫脹嚴重，鼻甲已經整個貼到鼻中膈，這才診斷出過敏性鼻炎，因為鼻黏膜發炎腫脹造成鼻淚管阻塞，進一步造成同側眼睛的結膜炎。

蘇醫師提醒，過敏性鼻炎除了鼻塞、流鼻水等鼻部症狀外，可能與過敏性結膜炎、睡眠障礙、注意力不集中與過動症等問題有關，當眼睛紅、腫、癢一直反覆發生時，要注意過敏性鼻炎的可能性，才能依症狀持續的時間及對生活影響的程度，選擇適當用藥。醫生也建議患者做過敏原檢測，排除致病源頭，減少發病機會。

(中時新聞網)