國際金融協會（IIF）最新報告指出，預期全球債務總額在2020年底將創紀錄新高，增加至277兆美元，主要由於政府與商界為應對新冠疫情而進行大額融資。在新興市場方面，其債務部分與GDP之比在2020年第三季達到近250％，其中中國為335％，預計今年全球債務與GDP之比將達到365％左右。

路透報導，IIF發表最新報告指出，截至9月底，全球各國總債務今年已經新增15兆美元，達到272兆美元，當中政府佔近一半增幅。報告顯示，在第三季，發達國家總債務佔GDP的占比升至432％，2019年底為380％；美國2020年底總債務預料升至80兆美元，2019年底為71兆美元；歐元區債務至第三季末新增1.5兆美元，至53兆美元。

發展中國家債務比率升至近250％，中國的比率升至335％。在發展中經濟體中，黎巴嫩、中國、馬來西亞和土耳其的非金融部門債務比率2020年迄今增幅最大。

IIF表示，債務情況惡化，為未來經濟增加不確定性。儘管全球借貸成本處於創紀錄低位，但新興市場國家政府不斷減少的財政收入，使其在償還債務上「更加費力」。IIF稱，到2021年年底，約7兆美元的新興市場債券和銀團貸款將到期，其中約15％以美元計價。

20國集團（G20）官員10月同意將暫停償債倡議（DSSI）延長至2021年上半年，並表示他們將在2021年4月考慮是否將再延長六個月。DSSI倡議將暫停相關國家官方雙邊債務償還。

據國際貨幣基金組織（IMF）估計，由於疫情引發的封鎖和旅行限制拖累經濟產出，預計2020年全球經濟將萎縮4.4％，2021年將增長5.2％。

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