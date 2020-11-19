國際金融協會（IIF）周三出具報告指出，因政府與企業持續砸錢應對新冠肺炎疫情，到今年底全球債務料將飆升至277兆美元，創下歷史新高。

IIF表示今年截至9月底，全球債務已如滾雪球般暴增15兆美元，達到272兆美元。

政府，大部分是已開發國家市場的政府，即占將近一半的全球債務。已開發市場的整體債務占GDP比率，已經從2019年底的約380%，跳升至第三季的432%。新興市場債務占GDP比率在第三季逼近250%，中國的債務占比達到335%。此外，今年全球債務的GDP占比將達到365%。

IIF在報告中指出，未來全球經濟要如何去槓桿化，而不會對經濟活動造成重大衝擊，這方面存在巨大的不確定性。

報告亦指出，美國的債務總額將在今年底達到80兆美元，較2019年的71兆美元進一步擴大。歐元區今年截至9月的債務增加1.5兆美元，達到53兆美元。

今年以來，開發中經濟體以黎巴嫩、中國、馬來西亞與土耳其的非金融業債務比率的增幅最大。儘管全球借貨成本創下歷史新低，但新興市場政府的收入下滑，已經使償還債務的負擔更為沈重。IIF指出，到明年底，約7兆美元的新興市場債券與銀行聯貸將到期，其中約15%以美元計價。

20國集團（G20）官員在上個月達成協議，同意凍結官方雙邊債務償還的「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative,DSSI）將展延到2021年上半年，並表示成員國將考慮在4月時再展延6個月。

因防疫封鎖措施與旅行限制將削弱經濟產值，國際貨幣基金（IMF）預估今年全球經濟預估將萎縮4.4%，並於2021年擴張5.2%。

(時報資訊)