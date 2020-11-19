外交部台日關係學會副秘書長謝國輝接過團體陳情，承諾將透過駐日本代表處向日方反應民眾意見。（李柏澔攝）

2011年福島核災導致核電廠反應爐爐心融毀，至今造成了超過100萬噸的輻射汙水，上個月日媒傳出，日本政府擬將核災後難以善後的輻射污水直接排放入海，引起國際上強烈的抨擊與反彈。多個民間團體今(19)日表示，我政府應透過外交方式向日本嚴正抗議，以免傷害鄰國環境。

綠色公民行動聯盟、地球公民基金會等團體今日於外交部前召開記者會。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，嚴正反對日本將輻射污水以排放海洋或水蒸氣排等形式，對環境造成二次污染，也不應以短視近利的粗暴手法擅自排放輻射廠水，將鄰近國家的環境、海洋漁業與人民健康置於輻射汙染的威脅。

台灣蠻野心生態協會專職律師蔡雅瀅表示，台灣的近海、遠洋漁業年產值超過500億元，輻射廢水排入海洋，顯將侵害我國漁民權益，並威脅水產品消費者的健康。福島核災距今9年多仍持續產生輻射廢水，核電業者為節省成本，擬將輻射廠水排入海中，因此嚴厲譴責這種「以鄰為壑」的行為。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，日本政府意圖推行污水排放政策10月時消息曝光，受到國際上強烈的抨擊與反彈，為避輿論批評，首相菅義偉表示將於一個月後再決策，但仍暗示這將是既定的決策方向，我國政府應經由正式外交管道表達反對，為國民健康與周遭海洋環境把關。

外交部台日關係學會副秘書長謝國輝於記者會最後現身，接過團體陳情表示，外交部關心這個案子，因為涉及國人健康與環境，已多次向日方提出關切，目前日方還在研議當中尚未做出處置廢水的決定，會透過駐日本代表處向日方反應民眾意見。

原能會表示，原能會已透過跨部會合作，運用現有監測資源，完成台灣海域輻射狀況基本調查，同時也已建立海水氚輻射分析技術及量能，並執行台灣海域沿岸及離島地區之海水氚輻射背景調查，以確保國民健康。

(中時 )