台股歷經8月至10月的盤整期，11月份以來頻創歷史新高價位，永豐投信指出，這波上揚外資是重要推手，11月以來，外資買超台股近1560億元，本月中旬甫公佈的道瓊永續指數台灣入選企業與台指公司所編製台灣永續指數成分股，多數標的都是近期外資熱情搶進的台股投資標的首選。

據證交所資料統計，在道瓊永續指數新公佈26檔入選企業中，也有15檔個股超過半數以上為外資過去十日買超前50名標的，包括:中信金(2891)、玉山金(2884)、第一金(2892)、台新金(2887)、中租-KY(5871)、元大金(2885)、國泰金(2882)、開發金(2883)、富邦金(2881)、中鋼(2002)、日月光投控(3711)、台積電(2330)、聯電(2303)、台達電(2308)、華航(2610)等15檔。

永豐臺灣ESG永續優選基金經理人李盈儀分析，越來越多投資機構將企業ESG納入投資決策策略考量，此外，全球退休基金與指數化投資趨勢將ESG資訊作為評估投資對象的條件，今年在新冠疫情爆發與全球動盪之際，投資人更加偏好具備韌性的企業，這也說明為何ESG的相關投資標的在台灣及全球快速蓬勃發展的主因。

此外，美國總統準當選人拜登在選舉政策中強調，建設一個更具備彈性與永續發展的經濟環境，並預計2050年前實現淨零碳排經濟運作，這也更加強化企業落實永續經營及帶動營運績效的重要性。

近期台股頻創新高，參與ESG與永續投資會不會只是短線利多？永豐投信認為，從國內、外財經政策的強化，與企業營運生態的變革來看，ESG投資與成長性具備可持續性，建議投資人不妨結合定期定額投資方式累積ESG長期投資部位與成長收益。

(時報資訊)