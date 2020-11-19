房價持續反彈，今年各縣市新建案每戶平均總價幾乎全面上揚，住展雜誌研發長何世昌表示，在房價持續上揚的情況下，年輕人買房真的很辛苦；因首購族預算相對有限，大多在千萬元左右，以往還能買到蛋白區的新建案，現在連蛋白區都成為奢求、必須退到蛋殼區了。

據住展雜誌統計，北台灣新成屋、預售屋建案每戶平均總價(以開價計)大多往上攀升，尤以台北市最高4,595萬元最高，其次是新北市的1,720萬元，桃園則以1,203萬元居第三。而北北桃竹每戶平均總價千萬元以下的區域正快速減少，今年只剩下13個，且多為蛋殼區。

今年各縣市新建案總價上揚最多的是台北市，今年平均總價高達4,595萬元，比去年的3,681萬元增加914萬元；總價上揚幅度最大的為基隆市，今年平均總價突破千萬元、達到1,049萬元，比去年成長25％。

新北市、桃園市與新竹地區的新建案每戶平均總價也連袂走升，增加幅度從4％多到7％多不等。每戶平均總價唯一下跌的是宜蘭縣，今年降至915萬，比去年減少38萬元、年減幅約4％。

何世昌指出，高房價從蛋黃區往蛋白區蔓延，蛋白區逐漸淪陷。過去一些首購熱區如淡水、林口、五股等地，今年新建案每戶平均總價都已上揚到千萬元以上，林口更衝到約1千9百萬元。如果首購族想買新房子，只能往更外圍的低價區走；若不想離開市中心，那就只能縮小購屋坪數、或者轉買中古屋了。

(時報資訊)